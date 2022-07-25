Вайсфельд: Яшкин добавит мощи и без того внушительной линии атаки СКА

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о переходе чешского форварда Дмитрия Яшкина в состав петербургских армейцев.

«Яшкин по меркам КХЛ – элитный игрок, в связи с этим претендовать на него мог только ограниченный круг команд. СКА выиграл эту борьбу, с чем менеджмент команды можно поздравить. Линия атаки петербуржцев и так выглядела внушительно, а приход Яшкина добавит ей мощи.

Дмитрий – лидер, а в КХЛ он проявил себя как снайпер. Менеджмент СКА убедил европейского игрока приехать в Россию – сейчас это особенно ценно, когда речь идёт о хоккеисте такого класса, как Яшкин. Так что это однозначно победа на трансферном рынке, и клуб значительно укрепил свои позиции на Западе», – сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Большую часть сезона-2021/2022 Яшкин пропустил из-за травмы, сыграв всего в 12 матчах за «Аризону Койотс» и сделав одну голевую передачу. Ранее форвард играл в КХЛ за московское «Динамо», в составе которого стал лучшим снайпером лиги сезона-2020/2021. Всего на счету Яшкина 173 матча в КХЛ и 177 (77+60) результативных баллов.