Экс-вратарь «Тампы» — о Федотове: без тренировок 2 недели — и уже не в форме. А если год?

Бывший голкипер системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов, подписавший контракт с «Ак Барсом», поделился мнением о ситуации российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Стража ворот, в мае заключившего соглашение с «Филадельфией Флайерз», забрали на службу в российской армии.



«Конечно, удивился, не мог в это поверить сначала. Даже представить не мог. Что касается меня, то я учусь, студентов не забирают. Пока есть возможность, хочется учиться, узнавать что-то новое.



Я окончил бакалавриат? Сначала окончил колледж, потом пошёл в университет, вот его в этом году окончил, сейчас хочу на магистратуру пойти уже по другой специальности. Я планирую что-то, связанное с юриспруденцией. Просто по хоккейной специальности было проще и легче идти. 90% хоккеистов её выбирают. Не знаю, как у меня получится всё, будем разговаривать, занятия посещать тоже хочется. У меня сейчас есть основная цель, и я должен быть полностью погружён. В то же время иногда нужно переключаться.



Что бы почувствовал, если бы ко мне пришли завтра с повесткой? Что тут скажешь, это закон нашей родины. В данный момент по закону со мной, наверное, не могут такого сделать. Тут не потренируешься две недели — и вообще уже не в форме. А если год?» — приводит слова Мифтахова «Спорт-экспресс».

Напомним, в июле Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения военной службы. После этого его отправили в Северодвинск, где он должен отслужить год. Там он может играть за клуб военной части «Авангард».

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