«Сан-Хосе Шаркс» объявил о назначении главного тренера сборной США Дэвида Куинна

«Сан-Хосе Шаркс» на официальной странице в «Твиттере» объявил о назначении Дэвида Куинна на пост главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что, помимо Куинна, на эту должность претендовали ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Майк Веллуччи и ассистент наставника «Торонто Мэйпл Лифс» Спенсер Карбери.



55-летний Куинн с 2018 года по 2021-й возглавлял клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшем сезоне Дэвид стал наставником сборной США, которую возглавлял на Олимпийских играх — 2022 в Пекине и на чемпионате мира в Финляндии.



Напомним, на старте июля «Шаркс» объявили, что наставник клуба Боб Бугнер покидает свой пост. Вместе с главным тренером «Сан-Хосе» покинул весь тренерский штаб: помощники наставника Джон Мэдден, Джон Маклин и видеоассистент Дэн Дэрроу.