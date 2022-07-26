«Эдмонтон» избежал арбитража, договорившись с Пульюярви о контракте на $ 3 млн

«Эдмонтон» заключил соглашение с нападающим Ессе Пульюярви, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что контракт с 24-летним финским форвардом заключён на один сезон, за который он получит $ 3 млн.

Стороны смогли избежать арбитража. Ранее хоккеист, который был ограниченно свободным агентом, и клуб не могли согласовать условия нового контракта.

Напомним, Пульюярви был задрафтован «Эдмонтоном» в 2016 году в первом раунде под общим четвёртым номером. В минувшем сезоне финский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 36 очков. Кроме того, форвард сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (2+1) балла.