«Авангард» представил форму на предсезонные матчи
Поделиться
Омский «Авангард» показал, в какой форме «ястребы» будут играть в предсезонных матчах и турнирах.
Как сообщает официальный сайт клуба, дизайн формы разрабатывала Студия Артемия Лебедева. Основным элементом формы стал логотип и название новой «G-Drive Арены» на груди, таким образом клуб обращает внимание на главное событие лета – возвращение команды в Омск. При этом эмблема команды была размещена на плечах игроков.
Нашивка с названием города осталась над номерами игроков на спинах. В то же время «Омск» вписан в дизайн капитанской нашивки.
27 июля омичи проведут первую контрольную игру против своей команды ВХЛ – «Омские Крылья», и сыграют в домашнем комплекте формы. В выездном белом свитере «ястребы» впервые сыграют на турнире в Сочи.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:37
-
20:20
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:23
-
17:59
-
17:34
-
16:44
-
16:19
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:04
-
14:41
-
13:52
-
13:18
-
12:35
-
12:28
-
12:16
-
11:45
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:44
Партнерский контент