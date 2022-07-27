«Авангард» представил форму на предсезонные матчи

Омский «Авангард» показал, в какой форме «ястребы» будут играть в предсезонных матчах и турнирах.

Как сообщает официальный сайт клуба, дизайн формы разрабатывала Студия Артемия Лебедева. Основным элементом формы стал логотип и название новой «G-Drive Арены» на груди, таким образом клуб обращает внимание на главное событие лета – возвращение команды в Омск. При этом эмблема команды была размещена на плечах игроков.

Нашивка с названием города осталась над номерами игроков на спинах. В то же время «Омск» вписан в дизайн капитанской нашивки.

27 июля омичи проведут первую контрольную игру против своей команды ВХЛ – «Омские Крылья», и сыграют в домашнем комплекте формы. В выездном белом свитере «ястребы» впервые сыграют на турнире в Сочи.