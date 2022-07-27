Бобби Райан высказался после задержания полицией за воровство в пьяном виде

Экс-нападающий клубов НХЛ и сборной США Бобби Райан, задержанный в аэропорту Нэшвилла за воровство, на своей странице в «Твиттере» высказался об этом инциденте.
«Я получил так много невероятных сообщений сегодня. Спасибо вам за всё. Сегодня первый день (вновь). В основном мне стыдно, я не должен был делать этого. Сегодня я просыпаюсь и выбираю лучшее для себя.
Время от времени вам напоминают, почему именно социальные сети существуют, и сегодня это такая веская причина. Спасибо, ребята, всем от всего сердца. Я ненавижу то, что я здесь, но это то место, где я нахожусь, и я признаю это.
Если у вас действительно случился рецидив… вам, возможно, придётся отправиться в путешествие и на следующий день. Я ненавижу это, никогда больше», — говорится в сообщении.
- 27 июля 2022
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