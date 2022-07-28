Емелин забил на пятой минуте дебютного матча за минское «Динамо»

Новичок минского «Динамо» Алексей Емелин отличился уже в первом периоде дебютного матча за «зубров». Белорусская команда в Минске проводит контрольную игру с «Сибирью», после первого периода счёт 1:2 в пользу новосибирцев.

Емелин поразил ворота соперника уже на пятой минуте встречи. Он нанёс бросок из-под защитника, а шайба прошла под блином вратаря Антона Красоткина. Ассистентами при взятии ворот выступили форварды Дмитрий Буйницкий и Владимир Алистров.

Напомним, чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Емелин пополнил состав минского «Динамо» несколько дней назад. 36-летний хоккеист заключил с «зубрами» однолетнее соглашение. На счету опытного игрока 456 матчей в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс», а также 427 игр в КХЛ за «Ак Барс» и «Авангард».