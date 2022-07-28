Защитник «Динамо» Лалонд и нападающий «Сибири» Чесалин подрались в контрольном матче

Во время товарищеского матча между минским «Динамо» и «Сибирью» произошла драка. Защитник «зубров» Шон Лалонд сошёлся в бою с нападающим Евгением Чесалиным. Форвард новосибирцев получил 2+5+20 минут штрафа – он показал сопернику жест «перерезанное горло» и был удалён до конца игры.
ВИДЕО можно посмотреть в официальном телеграм-канале минского «Динамо»
В эти минуты матч продолжается, идёт третий период, счёт ничейный – 2:2. На 5-й минуте игры счёт открыл Алексей Емелин, забросивший шайбу в первом же матче за новый клуб. Ещё до первого перерыва новосибирцы забили дважды – Александр Шаров сравнял цифры на табло, а Денис Александров вывел команду вперёд. Во второй двадцатиминутке Виктор Пинчук сравнял счёт, подставив клюшку на пятаке после наброса Алексея Емелина – 2:2.
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