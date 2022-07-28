Емелин – о трёх очках в контрольном матче: на эмоциях сыграл – всё-таки первая игра

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин, набравший три очка в контрольном матче с «Сибирью», подвёл итоги встречи.

«На эмоциях сыграл – всё-таки первая игра. А вообще хватало сумбура. Начало матча для нас получилось лёгким и успешным. Но дальше были качели. Благо в конце третьего периода смогли вырвать победу. Раньше на этой арене не играл. Мне очень понравилось. Плюс пришли болельщики, которые здорово нас поддерживали. Всегда приятно играть в такой атмосфере. Приходите на матчи, поддерживайте «Динамо», мы очень рады вам!

В Беларуси есть родственники, поддерживал ли кто-то лично на трибунах? Пока нет, не смогли приехать. Возможно, получится, когда будем проводить следующие матчи.

Быстро ли акклиматизировался? Конечно. Лёд для всех скользкий. Надо сразу показывать игру, которую от тебя ждут. Впереди много работы, надо закладывать фундамент, который поможет в сезоне.

Первая шайба? Просто бросал в ворота. А как именно она зашла, уже не так важно.

Молодые ребята? Кого-то выделять пока не буду. В целом много хороших ребят, виден прекрасный потенциал. Главное работать, чтобы был прогресс и победы, – сказал Емелин в интервью YouTube-каналу минчан.