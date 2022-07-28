Тамбиев: легионерам играть ещё рано. Я не хочу их плавить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Витязем» в контрольном матче.
«Нервный первый период. Нахватали удалений. После перерыва немного успокоили ребят. Спасибо им, что прислушались. Взяли себя в руки, ненужные удаления убрали. В принципе, я доволен самоотдачей парней, доволен результатом, прежде всего. Очень много бросков сделали по воротам. Хороший второй период. Мы получили пищу для разборов, для выводов. Видим и знаем, что нужно подправить и исправить.
Легионерам играть ещё рано. Я не хочу их плавить. Им нужно нормально подготовиться, нормально влиться. Чтобы не было ненужных травм. Они приехали с опозданием, поэтому пропустили часть втягивающих тренировок. Всему своё время. Наиграются ещё. 68 игр в сезоне.
Хомченко неплохой матч отыграл. Пару хороших сейвов сделал. Парни, которые на просмотровых контрактах – молодцы. Старались. Пока мы их оставляем. Поедут в Сочи, а дальше будем смотреть», – цитирует Тамбиева официальный сайт клуба.
- 28 июля 2022
-
22:32
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:50
-
17:33
-
17:20
-
17:07
-
17:01
-
16:14
-
15:26
-
15:15
-
14:44
-
14:08
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:08
-
10:56
-
10:13
-
10:00
-
09:34