Тамбиев: легионерам играть ещё рано. Я не хочу их плавить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Витязем» в контрольном матче.



«Нервный первый период. Нахватали удалений. После перерыва немного успокоили ребят. Спасибо им, что прислушались. Взяли себя в руки, ненужные удаления убрали. В принципе, я доволен самоотдачей парней, доволен результатом, прежде всего. Очень много бросков сделали по воротам. Хороший второй период. Мы получили пищу для разборов, для выводов. Видим и знаем, что нужно подправить и исправить.



Легионерам играть ещё рано. Я не хочу их плавить. Им нужно нормально подготовиться, нормально влиться. Чтобы не было ненужных травм. Они приехали с опозданием, поэтому пропустили часть втягивающих тренировок. Всему своё время. Наиграются ещё. 68 игр в сезоне.



Хомченко неплохой матч отыграл. Пару хороших сейвов сделал. Парни, которые на просмотровых контрактах – молодцы. Старались. Пока мы их оставляем. Поедут в Сочи, а дальше будем смотреть», – цитирует Тамбиева официальный сайт клуба.

Новость по теме «Адмирал» обыграл «Витязь» в контрольном матче