Экс-форвард «Тампы» Джозеф подписал новый четырёхлетний контракт с «Оттавой»

25-летний канадский крайний форвард Мэтью Джозеф заключил новый контракт с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Отмечается, что хоккеист заключил контракт сроком на четыре года на общую сумму $ 11,8 млн ($ 2,95 млн за сезон).

Напомним, что с 2018 по 2021 года Джозеф выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг», с которой дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Однако в дедлайн прошлого сезона он был обменян в «Оттаву» на 27-летнего коллегу по амплуа Ника Пола, который тоже в свою очередь уже подписал новый контракт с «молниями» сроком на семь лет на общую сумму в $ 22,05 млн ($ 3,15 млн за сезон).

Джозеф успел провести за «Оттаву» 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8». У Пола в 21 встрече за «Тампу» 14 (5+9) результативных действий и коэффициент полезности «+4».