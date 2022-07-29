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Оши — о поражении России в Сочи: Ови вовсе не злопамятный. Говорит: «Ош — лучший, уел нас»

Оши — о поражении России в Сочи: Ови вовсе не злопамятный. Говорит: «Ош — лучший, уел нас»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в подкасте The Rink Live рассказал о том, вспоминает ли он вместе с капитаном команды Александром Овечкиным матч группового этапа Олимпийских игр — 2014 в Сочи между сборными России и США (2:3 Б). В том матче Оши принёс своей сборной победу в серии буллитов.

«Если честно, не вспоминаем тот матч. Иногда вспоминают другие, чтобы подлить немного масла в огонь, но сам Ови совсем не злопамятный. Наоборот, он отзывается уважительно, в духе «Ош — лучший, уел нас». Хотя, думаю, раньше эта тема больше его задевала. Я обожаю этого парня. После того, через что мы вместе прошли, он мне как брат», — сказал Оши.

Напомним, сборная России на той Олимпиаде проиграла Финляндии (1:3) в 1/4 финала. США тогда потерпели разгромное поражение в матче за третье место с теми же финнами (0:5).

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