ИИХФ выступила с заявлением по случаям сексуального насилия с участием сборной Канады U20

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запустила расследование по обвинению в сексуальных домогательствах с участием канадских хоккеистов, чтобы «получить дополнительную информацию» об инцидентах и о том, как Федерация хоккея Канады (ФХК) отреагировала на них, сообщает The Athletic.



ФХК ранее фигурировала в судебном процессе, в котором утверждалось, что восемь игроков, в том числе некоторые члены молодёжной сборной Канады, изнасиловали девушку в 2018 году. Предполагаемое нападение произошло в номере отеля в Лондоне, Онтарио, в июне 2018 года после МЧМ. Судебный процесс, который был урегулирован посредством мирового соглашения между ФХК и женщиной, выдвинувшей обвинения, начался в апреле, о нём стало известно в мае.

«ИИХФ была проинформирована ФХК об этом соглашении в мае 2022 года и начала расследование для получения дополнительной информации о случаях и действиях ФХК по их рассмотрению. Это очень тревожные инциденты, к которым ИИХФ относится очень серьёзно.



Мы будем следить за действиями ФХК, в том числе за возобновлённым расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с Кодексом ИИХФ о насилии и домогательствах», — говорится в заявлении.



Напомним, власти Лондона возобновили расследование обвинений, которое велось с 2018 года. На прошлой неделе глава Стив Уильямс заявил, что расследование сексуального насилия началось в июне 2018 года, а восемь месяцев спустя оно было завершено без предъявления уголовных обвинений. Ранее в этом месяце ФХК заявила, что возобновляет независимое расследование того, какими способами был урегулирован инцидент.



Кроме того, на прошлой неделе появились новые обвинения в групповом сексуальном насилии в Галифаксе с участием членов молодёжной сборной Канады на МЧМ-2003. Полиция Галифакса начала расследование.

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