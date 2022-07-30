ИИХФ выступила с заявлением по случаям сексуального насилия с участием сборной Канады U20

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запустила расследование по обвинению в сексуальных домогательствах с участием канадских хоккеистов, чтобы «получить дополнительную информацию» об инцидентах и о том, как Федерация хоккея Канады (ФХК) отреагировала на них, сообщает The Athletic.
ФХК ранее фигурировала в судебном процессе, в котором утверждалось, что восемь игроков, в том числе некоторые члены молодёжной сборной Канады, изнасиловали девушку в 2018 году. Предполагаемое нападение произошло в номере отеля в Лондоне, Онтарио, в июне 2018 года после МЧМ. Судебный процесс, который был урегулирован посредством мирового соглашения между ФХК и женщиной, выдвинувшей обвинения, начался в апреле, о нём стало известно в мае.
«ИИХФ была проинформирована ФХК об этом соглашении в мае 2022 года и начала расследование для получения дополнительной информации о случаях и действиях ФХК по их рассмотрению. Это очень тревожные инциденты, к которым ИИХФ относится очень серьёзно.
Мы будем следить за действиями ФХК, в том числе за возобновлённым расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с Кодексом ИИХФ о насилии и домогательствах», — говорится в заявлении.
Напомним, власти Лондона возобновили расследование обвинений, которое велось с 2018 года. На прошлой неделе глава Стив Уильямс заявил, что расследование сексуального насилия началось в июне 2018 года, а восемь месяцев спустя оно было завершено без предъявления уголовных обвинений. Ранее в этом месяце ФХК заявила, что возобновляет независимое расследование того, какими способами был урегулирован инцидент.
Кроме того, на прошлой неделе появились новые обвинения в групповом сексуальном насилии в Галифаксе с участием членов молодёжной сборной Канады на МЧМ-2003. Полиция Галифакса начала расследование.
- 30 июля 2022
-
10:01
-
09:56
-
09:21
-
09:04
-
08:57
-
08:25
- 29 июля 2022
-
23:45
-
23:07
-
22:33
-
22:05
-
21:32
-
21:20
-
20:54
-
20:24
-
19:49
-
19:17
-
18:45
-
18:11
-
17:47
-
17:17
-
17:07
-
16:43
-
16:25
-
15:46
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15