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Овечкин рассказал, кого считает своими кумирами

Овечкин рассказал, кого считает своими кумирами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопросы о своих кумирах.

«Кого назвал бы самым талантливым игроком вообще? Сергей Фёдоров. По владению шайбой, по катанию, по мышлению. 100%. Это из тех, с кем я играл. Я просто не играл с Могильным, Буре. Но из тех, кого я видел вживую, Фёдоров был самым талантливым.

Самый неприятный соперник? Тяжело сказать. Моё звено выходит против лучших защитников, лучших нападающих, которые отрабатывают в обороне. Если кого-то выделить, назову Никласа Лидстрёма из «Детройта» и Здено Хару, когда он играл в «Бостоне».

Мой кумир? У меня мама — двукратная олимпийская чемпионка. Мой самый главный кумир. Если брать хоккейных, то это Александр Мальцев, Марио Лемье, Сергей Фёдоров. Смотрел, как они играют», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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