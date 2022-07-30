Московское «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу», ведя в ходе матча 2:0
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Московское «Динамо» сыграло с новокузнецким «Металлургом» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Красная горка» в Бору, завершилась победой гостевой команды в овертайме со счётом 3:2. Матч прошёл в формате «четыре периода по 20 минут».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2022, суббота. 12:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Джиошвили (Будницкий, Каблуков) – 10:33 (5x5) 2:0 Муранов (Абросимов) – 17:00 (5x5) 2:1 Ердаков (Лыпкань) – 30:48 (5x5) 2:2 Семенеко (Артёмов) – 40:25 (5x3) 2:3 Рахимуллин – 81:23 (3x3)
На 11-й минуте Максим Джиошвили вывел «Динамо» вперёд. На 18-й минуте Иван Муранов с передачи Романа Абросимова удвоил преимущество. На 31-й минуте Даниил Ердаков с передачи Марка Лыпканя отыграл один гол. На первой же минуте третьего периода Михаил Семенеко, с передачи Артёма Артёмова реализовавший численное большинство «пять на три», сравнял счёт. На второй минуте овертайма Дамир Рахимуллин принёс новокузнецкой команде волевую победу со счётом 3:2.
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