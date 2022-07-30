Московское «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу», ведя в ходе матча 2:0

Московское «Динамо» сыграло с новокузнецким «Металлургом» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Красная горка» в Бору, завершилась победой гостевой команды в овертайме со счётом 3:2. Матч прошёл в формате «четыре периода по 20 минут».

На 11-й минуте Максим Джиошвили вывел «Динамо» вперёд. На 18-й минуте Иван Муранов с передачи Романа Абросимова удвоил преимущество. На 31-й минуте Даниил Ердаков с передачи Марка Лыпканя отыграл один гол. На первой же минуте третьего периода Михаил Семенеко, с передачи Артёма Артёмова реализовавший численное большинство «пять на три», сравнял счёт. На второй минуте овертайма Дамир Рахимуллин принёс новокузнецкой команде волевую победу со счётом 3:2.