Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу», ведя в ходе матча 2:0

Московское «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу», ведя в ходе матча 2:0
Комментарии

Московское «Динамо» сыграло с новокузнецким «Металлургом» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Красная горка» в Бору, завершилась победой гостевой команды в овертайме со счётом 3:2. Матч прошёл в формате «четыре периода по 20 минут».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2022, суббота. 12:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Джиошвили (Будницкий, Каблуков) – 10:33 (5x5)   2:0 Муранов (Абросимов) – 17:00 (5x5)   2:1 Ердаков (Лыпкань) – 30:48 (5x5)   2:2 Семенеко (Артёмов) – 40:25 (5x3)   2:3 Рахимуллин – 81:23 (3x3)

На 11-й минуте Максим Джиошвили вывел «Динамо» вперёд. На 18-й минуте Иван Муранов с передачи Романа Абросимова удвоил преимущество. На 31-й минуте Даниил Ердаков с передачи Марка Лыпканя отыграл один гол. На первой же минуте третьего периода Михаил Семенеко, с передачи Артёма Артёмова реализовавший численное большинство «пять на три», сравнял счёт. На второй минуте овертайма Дамир Рахимуллин принёс новокузнецкой команде волевую победу со счётом 3:2.

Новость по теме
Фисенко во время драки одним ударом уложил хоккеиста «Металлурга» Нк в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022