Агент ответил на вопрос, есть ли официальный запрет на выступление финнов в России и КХЛ

Финский хоккейный агент Ярмо Корк рассказал об изменениях в финансовой политике клубов КХЛ, а также о состоянии хоккеистов из Финляндии.

«Ранее в КХЛ в соглашениях зарплаты прописывали в рублях. Теперь, как сообщают наши источники в России, в лиге разрешили заключать контракты с игроками в долларах и евро. Судя по всему, КХЛ делает это для того, чтобы больше зарубежных игроков соблазнились идеей приехать играть в Россию. За время моей работы в КХЛ курс колебался от 40 рублей за € 1 до 160 рублей.



Финских игроков в КХЛ можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Все хоккеисты, которые уже уехали в Россию, уже пребывают там. Клубы ведь практически месяц как тренируются. Мы имели нескольких игроков в России: форвардов и вратарей. Кто-то из них теперь выступает в Швеции, а кто-то и в Швейцарии. Никто из них сейчас даже не думает о переезде в Россию.



Расторжения контрактов? С двумя клубами КХЛ всё прошло хорошо. Даже русские проявляют человечность и входят в положение. А вот с ещё одной командой появились сложности, тогда мы обращались за советом к Федерации хоккея Финляндии и ИИХФ.



Один из моих клиентов захотел покинуть КХЛ в ходе сезона. Он потерял около € 300 тыс. чистыми только из-за того, что ушёл из клуба на две недели раньше, чем разрешалось по контракту. Это большие деньги. Но официального запрета на выступление финнов в России не существует», — приводит слова Корка Iltalehti.

Отметим, что у троих клиентов агента действовали контракты на сезон-2022/2023. Одним из них был бывший голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.