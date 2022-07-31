Агент Никишина прокомментировал крупный обмен между «Спартаком» и СКА

Агент Юрий Николаев, представляющий в КХЛ интересы Александра Никишина, поделился мнением о крупном обмене между СКА и «Спартаком». Армейцы получили Никишина, отдав взамен пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов.
«Этот крупный обмен — внутренние дела двух клубов. Что касается переговоров, то они шли порядка двух месяцев. Хочу пожелать своим клиентам — защитнику Александру Никишину и нападающему Павлу Кукштелю — успешной игры на новых местах», – сказал Николаев обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В феврале Никишин стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. За «Спартак» в прошлом сезоне он провёл 46 матчей в регулярном чемпионате, забросил восемь шайб и отдал четыре голевые передачи. В плей-офф Александр отметился одним голом и одним ассистом в трёх играх.
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