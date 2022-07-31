Свечков — о массовом обмене из СКА: Ротенберг сказал, что для нас нет места в СКА

Нападающий «Спартака» Фёдор Свечков прокомментировал обмен из петербургского СКА в московскую команду.

«На протяжении всего межсезонья мой агент говорил, что есть интерес со стороны «Спартака». Но до какой-то конкретики не доходило. Поэтому я даже позабыл обо всей этой истории. Но так случилось, что сегодня мы отработали первую тренировку со СКА и нам объявили, что через три часа мы должны быть уже у «Лужников», чтобы поехать со «Спартаком» на сборы.



Ротенберг? Да, у нас был разговор. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что сейчас для нас нет места в СКА, что в «Спартаке» у нас будет больше возможностей, что этот обмен должен пойти на пользу нашему развитию.



У Миронова не задались отношения с талантливым форвардом Пономарёвым? С руководством «Спартака» разговора ещё не было. Пока только приехали и заселились на базу. Уже было общекомандное собрание, но пока не было какой-то персональной конкретики. Меня ничего не смущает. Все люди разные, и у всех разные ситуации. Думаю, на то были причины. У всех есть своя точка зрения по этому поводу. Здесь мне сложно что-то говорить. У меня своя история. Посмотрим, как будет», – цитирует Свечкова «Спорт-экспресс».