Московское «Динамо» заключит двухлетний контракт с шведским нападающим Якобом Лильей

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» подпишет контракт со шведским нападающим Якобом Лильей. Соглашение с хоккеистом будет рассчитано на два года.
Ранее динамовцы анонсировали объявление новичка, опубликовав скриншот с официального сайта бело-голубых и подписью, которая напоминает сайт шведского магазина Икеа.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.
В «Барысе» хоккеист провёл два последних сезона, а до этого форвард сыграл один сезон в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков в 37 встречах регулярного чемпионата.
- 1 августа 2022
-
12:35
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:28
-
11:11
-
11:05
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
08:33
-
04:34
- 31 июля 2022
-
23:00
-
22:15
-
21:49
-
20:35
-
20:08
-
19:34
-
18:55
-
18:17
-
17:49
-
17:23
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:03
-
15:28
-
15:08
-
14:51
-
14:42
-
14:35
-
14:29