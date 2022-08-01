«Амур» подписал контракт с канадским форвардом Кэлофом

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в телеграм-канале сообщил о том, что «Амур» подписал контракт с канадским нападающим Эндрю Кэлофом. Также он сообщил, что завтра клуб планирует объявить имя ещё одного легионера-защитника.
Кэлоф уже выступал в КХЛ на протяжении двух сезонов. В чемпионате-2018/2019 играл за нижегородское «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром команды – набрал 41 очков в 56 играх регулярного чемпионата, забив 22 гола и отдав 19 результативных передач. Также на его счету два балла за передачи в плей-офф.
Кроме того, форвард играл за челябинский «Трактор» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач в 55 играх.
По итогам прошлого сезона хабаровчане не попали в плей-офф.
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