«Барыс» сообщил, что два канадских игрока прибыли в расположение клуба

Пресс-служба казахстанского «Барыса» сообщила, что канадские защитник Джесси Грэм и нападающий Линден Вей прибыли в расположение клуба.
Отмечается, что оба игрока уже прошли все необходимые медицинские процедуры и провели первую тренировку в общей группе.
«Перелёт прошёл хорошо, я летел с Торонто через Германию. Я прилетел в полночь пару дней назад.
Арена просто прекрасна. Всё профессионально. У нас есть всё, чтобы быть отличной командой. За пару дней немного увидел город. Он очень красивый. Всё очень чисто и аккуратно. Мы сходили на ланч с Линденом Веем и Джереми Бракко.
Тренировки? Хорошие упражнения, очень интенсивные. Мы усердно работаем. Отлично вернуться на лёд после долгих перелётов. Хочу попробовать себя в лиге, сыграть перед болельщиками, я слышал о них только хорошее», — цитирует Грэма пресс-служба клуба.
Напомним, 28-летний защитник пополнил состав «Барыса» в текущее межсезонье, 30-летний Вей вернулся в клуб из Нур-Султана по ходу прошлого сезона.
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