Яшкин — в СКА, Хмелевски — в «Салавате Юлаеве». Таблица трансферов КХЛ

Приближается к концу третий месяц рынка свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге. Все команды, за исключением по-прежнему не имеющего состава «Куньлунь Ред Стар», уже находятся на предсезонных сборах, а мы подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в обновлённой таблице трансферов.

За время, прошедшее с публикации предыдущей таблицы (23 июня), в клубах Западной конференции основные изменения в составах в основном были связаны с приобретением иностранных игроков. СКА заключил контракты с канадским защитником Алексом Грантом и чешским форвардом Дмитрием Яшкиным, ЦСКА усилил оборону шведским защитником Фредриком Классоном, а «Спартак» подписал сразу двух легионеров — защитника Джоуи Кина и форварда Фила Вароне.

В новом сезоне за команду Бориса Миронова также будет играть и канадец Шейн Принс, однако имеющий белорусский паспорт форвард в КХЛ легионером не считается, как и казах Роман Старченко, покинувший «Барыс». Контракт с московским клубом подписал и нападающий сборной Латвии Микс Индрашис, но впоследствии 31-летний форвард, оказавшийся под огромным давлением со стороны родной страны, был вынужден отказаться от выступления в России. Индрашис заключил контракт в Германии, при этом ещё не расторгнув соглашение со «Спартаком».

В свою очередь, московское «Динамо» произвело ещё один обмен с «Ак Барсом», в ходе которого в казанский клуб перебрался нападающий Станислав Галиев, а в обратном направлении проследовал канадский форвард Джордан Уил. Также бело-голубые подтвердили возвращение в столицу России ещё одного канадского нападающего — Эрика О'Делла, покинувшего расположение «Динамо» в ходе минувшего плей-офф.

Стоит отметить возвращение из-за океана в Россию автора «золотого» гола в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года — нападающего Максима Мамина. Российский форвард, проведший минувший сезон в системе клуба НХЛ «Флорида Пантерз», вернулся в стан родного ЦСКА. Также армейцы продлили соглашения с целым рядом лидеров команды и расторгли контракт с защитником Джоном Гилмором, который моментально трудоустроился в минском «Динамо».

Минское «Динамо» совершило интересный трансфер, подписав годичный контракт с российским защитником Алексеем Емелиным. На просмотре в белорусском клубе находится и двукратный чемпион мира Николай Жердев, по-прежнему мечтающий о возвращении на уровень КХЛ.

Серьёзную потерю неожиданно для себя понёс «Витязь». Подмосковный клуб ещё в мае объявил о заключении контракта с канадским форвардом Даниэлем Одеттом, но этот североамериканец до России так и не доехал, приняв решение продолжить карьеру в другом чемпионате. Теперь генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий занят поиском новых легионеров, о чём он и рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), в. Тодыков («Попрад», Словакия), з. Рогов («Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), з. Классон («Сиракьюз», АХЛ), з. Алексеев («Трактор») з. Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), з. Чмыхов («Сибирь»), н. Андронов («Локомотив»), з. Луговяк («Северсталь»), з. Гилмор («Динамо» Мн), н. Попов н. Слепышев, н. Светлаков, н. Каменев, н. Плотников, з. Диц, з. Нестеров, н. Абрамов СКА з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин, н. Комаров (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Металлург» Мг), з. А. Педан, н. Фёдоров (оба — «Динамо» М), н. Хайруллин («Нефтехимик»), н. Жафяров («Торпедо»), з. Бердюков («Рубин», ВХЛ), з. Грант («Йокерит»), н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Мельниченко (ХК «Сочи») в. Юханссон («Фрёлунда», Швеция), в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен («Цюрих», Швейцария), з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров (без клуба), н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов («Трактор»), н. Тимкин («Салават Юлаев»), н. Скоренов («Динамо» М), з. Фантенберг («Линчёпинг». Швеция), н. Кузьменко («Ванкувер», НХЛ), з. Токранов («Ак Барс»), з. Лисов («Витязь»), з. Александров («Сибирь»), н. Гусев в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой, з. Ожиганов, н. Э. Галимов «Динамо» М тв. Власов («Автомобилист»), в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец, н. Каблуков (оба — «Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), з. Малышев, н. Кудрявцев (оба — «Локомотив»), н. М. Сушко («Лихай-Вэлли», АХЛ), н. Скоренов (СКА), з. Абросимов (без клуба, пробный), н. Кодола («Северсталь), н. О'Делл (без клуба), н. Уил («Ак Барс») тв. Веннстрём, в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер, н. Кисаков («Баффало», НХЛ), н. Фёдоров (расторжение контракта), з. А. Педан (СКА), н. Назаревич («Сибирь»), н. Петунин («Северсталь), в. Кульбаков («Торпедо») з. Миронов, н. Якимов «Спартак» т. Перов («Ак Барс»), з. Хайруллин («Металлург» Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»), н. Жук («Лада», ВХЛ), з. Сериков («Чикаго», АХЛ), з. И. Чибриков («Оуэн-Саунд», ОХЛ), н. Мусоров («Де-Мойн», USHL), в. Рыбар («Динамо» Мн), н. Вароне («Берн», Швейцария), з. Кин («Каролина», НХЛ), з. Арзамасцев («Кладно», Чехия), н. Архипов («Амур»), н. Демков («Динамо» Мн), н. Принс («Лугано», Швейцария), н. Старченко («Барыс»), н. Индрашис («Биль», Швейцария) н. Пономарёв («Чикаго», АХЛ), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция), н. Широков («Автомобилист»), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Лехтеря («Таппара», Финляндия), з. Ержабек («Тршинец», Чехия), н. Круженков («Авангард»), в. Данск («Калгари», НХЛ), з. Хеед («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Евенко, н. Солодухин (расторжение контракта) в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев, н. Квартальнов, н. Чебыкин, з. Савиков, н. Локтионов «Локомотив» в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды), н. Андронов (ЦСКА), н. Чехович («Торпедо») з. Баранцев («Автомобилист»), з. Малышев, н. Кудрявцев (оба — «Динамо» М), з. Гормли, н. Козун («Динамо» Мн), н. Дарьин («Торпедо»), н. Беляев («Адмирал», аренда), в. Паскуале («Металлург» Мг), н. Анисимов в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков «Витязь» гт. Буцаев, в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»), з. Волгин («Амур»), з. Лисов (СКА), з. Рой («Зволен», Словакия), н. Митчелл («Рапперсвиль-Йона», Швейцария), н. Кара, н. Ежов (оба — «Югра», ВХЛ), з. Стеклов («Лондон», OHL), н. Аркалов («Вестерос», Швеция-2), н. Буцаев («Рубин», ВХЛ, пробный), н. Граовац («Динамо» Мн) гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Клотен», Швейцария, транзитом через контракт с «Автомобилистом»), н. Оямяки («Таппара», Финляндия), н. Малыхин («Авангард»), з. Епишин («Югра», ВХЛ), з. Лисовец («Адмирал»), н. Одетт (расторжение контракта), з. Лямин, н. Иванюженков («Сочи») з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов, з. Бородкин «Торпедо» гт. Ларионов, т. Козырев («СКА-Нева», ВХЛ), т. Васильев («Салават Юлаев»), т. Хабибулин, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Дарьин («Локомотив»), н. Коваленко («Ак Барс»), з. Сизов («Дизель», ВХЛ, пробный), з. Бокун («Шахтёр», пробный), н. Ларионов («Мора», Швеция-2, пробный), н. Сато («Линкольн», USHl), н. Сергеев («Рулав ОДД», Украина, пробный), н. Кручинин («Сибирь», пробный), н. Воеводин («Нефтяник», ВХЛ), з. Сизов («Дизель», ВХЛ), в. Кульбаков («Динамо» М), н. Ян («Гранд-Рэпидс», АХЛ) гт. Немировски, т. Чубаров («Металлург» Мг), т. Озолиньш, в. Мурыгин («Нефтехимик»), з. Турбин («Амур»), з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков («Лада», ВХЛ), н. Жафяров (СКА), н. Чехович («Локомотив») в. Тихомиров, з. Мишарин, з. Марин ХК «Сочи» в. Мельничук («Орландо», ECHL), з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2), н. Завгородний («Стоктон», АХЛ), н. Абрамов («Куньлунь»), з. Морроу («Барыс»), н. Алтыбармакян («Рокфорд», АХЛ), н. Иванюженков («Витязь»), н. Стальнов («Лада», ВХЛ) в. Хелльберг («Сиэтл», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), з. Рундблад («Кярпят», Финляндия), н. Морозов («Вегас», НХЛ), в. Брызгалов («Амур»), н. Мельниченко (СКА), н. Жабреев («Северсталь»), н. Колготин («Зауралье», ВХЛ) в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков «Северсталь» н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Динамо» Мн), з. Луговяк (ЦСКА), н. Петунин («Динамо» М), н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), Н. Жабреев (ХК «Сочи»), н. Луховской («Рубин», ВХЛ, пробный) в. Шостак («Динамо» Мн, аренда), з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды), н. Рооба (ЮП, Финляндия), з. Хохлов («Металлург» Мг), н. Няттинен (ХВ-71), н. Чезганов («Адмирал»), н. Кодола («Динамо» М), з. Рогов (ЦСКА), в. Шостак («Динамо» Мн, аренда), з. Гордеев, н. Алексеев («Ак Барс») з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко, н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков, з. Хлыстов, з. Пресс, н. Лишка «Динамо» Мн в. Шостак («Северсталь», аренда), н. Шалагин (АКМ, ВХЛ), н. Демченко («Юность», Беларусь), н. Горбунов («Шахтёр», Беларусь), з. Лалонд («Эссят», Финляндия), з. И. Сушко («Брест», Беларусь), н. Пинчук («Металлург», Беларусь), н. Козун («Локомотив»), н. Спунер («Автомобилист»), з. Гилмор (ЦСКА), з. Емелин («Авангард»), н. Ильин («Адмирал», пробный), н. Жердев («Мерано», Италия, пробный) т. Мезин («Автомобилист»), в. Большаков (АКМ, ВХЛ) н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Торпедо»), з. Ерёменко («Металлург» Мг), з. Линдхольм («Лександ», Швеция), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Северсталь»), в. Рыбар («Спартак»), н. Демков («Спартак»), з. Валиев («Адмирал»), з. Альмквист, н. Бек («Сибирь»), н. Граовац («Витязь»), н. Кемпе, н. Теденбю (ХВ-71), н. Стрёмвалль («Каролина», НХЛ) н. Мосалёв, н. Алистров, н. Варфоломеев, н. Буйницкий, з. Дерябин, н. Кузнецов, н. Мартынов, з. Коробов «Куньлунь Ред Стар» гт. Айрлэнд (сборная Италии) н. Абрамов («Сочи»), н. С. Фу («Вегас», НХЛ) в. Смит

В Восточной конференции сразу нескольких легионеров в свои ряды пригласил «Барыс». Посмотрим, как они раскроются в Казахстане, удачных примеров за последнее время было много. «Авангард» подписал сильного защитника Яроша. Агент Алёша Пилко в очередной раз доказал, что умеет привозить в КХЛ высококачественных иностранцев. За это можно только поаплодировать.

В «Сибири» теперь будет играть форвард Бек, при этом стороны имеют устную договорённость для возможного продления нынешнего однолетнего контракта. Сразу три легионера приехали в «Салават»: защитник Мёрфи, нападающий Хо-Сэнг и американский форвард с украинскими корнями Хмелевски.

«Трактор» официально лишился защитника Пилута, который перебрался в «Баффало», а в «Амуре» продолжается эпопея с латвийским вратарём Калниньшем. Прилично укрепил свой состав «Адмирал», в том числе сумевший договориться о продлении контракта с чешским защитником Шулаком.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено