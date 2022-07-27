Яшкин — в СКА, Хмелевски — в «Салавате Юлаеве». Таблица трансферов КХЛ

Приближается к концу третий месяц рынка свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге. Все команды, за исключением по-прежнему не имеющего состава «Куньлунь Ред Стар», уже находятся на предсезонных сборах, а мы подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в обновлённой таблице трансферов.
За время, прошедшее с публикации предыдущей таблицы (23 июня), в клубах Западной конференции основные изменения в составах в основном были связаны с приобретением иностранных игроков. СКА заключил контракты с канадским защитником Алексом Грантом и чешским форвардом Дмитрием Яшкиным, ЦСКА усилил оборону шведским защитником Фредриком Классоном, а «Спартак» подписал сразу двух легионеров — защитника Джоуи Кина и форварда Фила Вароне.
В новом сезоне за команду Бориса Миронова также будет играть и канадец Шейн Принс, однако имеющий белорусский паспорт форвард в КХЛ легионером не считается, как и казах Роман Старченко, покинувший «Барыс». Контракт с московским клубом подписал и нападающий сборной Латвии Микс Индрашис, но впоследствии 31-летний форвард, оказавшийся под огромным давлением со стороны родной страны, был вынужден отказаться от выступления в России. Индрашис заключил контракт в Германии, при этом ещё не расторгнув соглашение со «Спартаком».
В свою очередь, московское «Динамо» произвело ещё один обмен с «Ак Барсом», в ходе которого в казанский клуб перебрался нападающий Станислав Галиев, а в обратном направлении проследовал канадский форвард Джордан Уил. Также бело-голубые подтвердили возвращение в столицу России ещё одного канадского нападающего — Эрика О'Делла, покинувшего расположение «Динамо» в ходе минувшего плей-офф.
Стоит отметить возвращение из-за океана в Россию автора «золотого» гола в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года — нападающего Максима Мамина. Российский форвард, проведший минувший сезон в системе клуба НХЛ «Флорида Пантерз», вернулся в стан родного ЦСКА. Также армейцы продлили соглашения с целым рядом лидеров команды и расторгли контракт с защитником Джоном Гилмором, который моментально трудоустроился в минском «Динамо».
Минское «Динамо» совершило интересный трансфер, подписав годичный контракт с российским защитником Алексеем Емелиным. На просмотре в белорусском клубе находится и двукратный чемпион мира Николай Жердев, по-прежнему мечтающий о возвращении на уровень КХЛ.
Серьёзную потерю неожиданно для себя понёс «Витязь». Подмосковный клуб ещё в мае объявил о заключении контракта с канадским форвардом Даниэлем Одеттом, но этот североамериканец до России так и не доехал, приняв решение продолжить карьеру в другом чемпионате. Теперь генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий занят поиском новых легионеров, о чём он и рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), в. Тодыков («Попрад», Словакия), з. Рогов («Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), з. Классон («Сиракьюз», АХЛ), з. Алексеев («Трактор»)
|з. Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), з. Чмыхов («Сибирь»), н. Андронов («Локомотив»), з. Луговяк («Северсталь»), з. Гилмор («Динамо» Мн), н. Попов
|н. Слепышев, н. Светлаков, н. Каменев, н. Плотников, з. Диц, з. Нестеров, н. Абрамов
|СКА
|з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин, н. Комаров (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Металлург» Мг), з. А. Педан, н. Фёдоров (оба — «Динамо» М), н. Хайруллин («Нефтехимик»), н. Жафяров («Торпедо»), з. Бердюков («Рубин», ВХЛ), з. Грант («Йокерит»), н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Мельниченко (ХК «Сочи»)
|в. Юханссон («Фрёлунда», Швеция), в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен («Цюрих», Швейцария), з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров (без клуба), н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов («Трактор»), н. Тимкин («Салават Юлаев»), н. Скоренов («Динамо» М), з. Фантенберг («Линчёпинг». Швеция), н. Кузьменко («Ванкувер», НХЛ), з. Токранов («Ак Барс»), з. Лисов («Витязь»), з. Александров («Сибирь»), н. Гусев
|в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой, з. Ожиганов, н. Э. Галимов
|«Динамо» М
|тв. Власов («Автомобилист»), в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец, н. Каблуков (оба — «Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), з. Малышев, н. Кудрявцев (оба — «Локомотив»), н. М. Сушко («Лихай-Вэлли», АХЛ), н. Скоренов (СКА), з. Абросимов (без клуба, пробный), н. Кодола («Северсталь), н. О'Делл (без клуба), н. Уил («Ак Барс»)
|тв. Веннстрём, в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер, н. Кисаков («Баффало», НХЛ), н. Фёдоров (расторжение контракта), з. А. Педан (СКА), н. Назаревич («Сибирь»), н. Петунин («Северсталь), в. Кульбаков («Торпедо»)
|з. Миронов, н. Якимов
|«Спартак»
|т. Перов («Ак Барс»), з. Хайруллин («Металлург» Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»), н. Жук («Лада», ВХЛ), з. Сериков («Чикаго», АХЛ), з. И. Чибриков («Оуэн-Саунд», ОХЛ), н. Мусоров («Де-Мойн», USHL), в. Рыбар («Динамо» Мн), н. Вароне («Берн», Швейцария), з. Кин («Каролина», НХЛ), з. Арзамасцев («Кладно», Чехия), н. Архипов («Амур»), н. Демков («Динамо» Мн), н. Принс («Лугано», Швейцария), н. Старченко («Барыс»), н. Индрашис («Биль», Швейцария)
|н. Пономарёв («Чикаго», АХЛ), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция), н. Широков («Автомобилист»), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Лехтеря («Таппара», Финляндия), з. Ержабек («Тршинец», Чехия), н. Круженков («Авангард»), в. Данск («Калгари», НХЛ), з. Хеед («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Евенко, н. Солодухин (расторжение контракта)
|в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев, н. Квартальнов, н. Чебыкин, з. Савиков, н. Локтионов
|«Локомотив»
|в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды), н. Андронов (ЦСКА), н. Чехович («Торпедо»)
|з. Баранцев («Автомобилист»), з. Малышев, н. Кудрявцев (оба — «Динамо» М), з. Гормли, н. Козун («Динамо» Мн), н. Дарьин («Торпедо»), н. Беляев («Адмирал», аренда), в. Паскуале («Металлург» Мг), н. Анисимов
|в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков
|«Витязь»
|гт. Буцаев, в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»), з. Волгин («Амур»), з. Лисов (СКА), з. Рой («Зволен», Словакия), н. Митчелл («Рапперсвиль-Йона», Швейцария), н. Кара, н. Ежов (оба — «Югра», ВХЛ), з. Стеклов («Лондон», OHL), н. Аркалов («Вестерос», Швеция-2), н. Буцаев («Рубин», ВХЛ, пробный), н. Граовац («Динамо» Мн)
|гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Клотен», Швейцария, транзитом через контракт с «Автомобилистом»), н. Оямяки («Таппара», Финляндия), н. Малыхин («Авангард»), з. Епишин («Югра», ВХЛ), з. Лисовец («Адмирал»), н. Одетт (расторжение контракта), з. Лямин, н. Иванюженков («Сочи»)
|з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов, з. Бородкин
|«Торпедо»
|гт. Ларионов, т. Козырев («СКА-Нева», ВХЛ), т. Васильев («Салават Юлаев»), т. Хабибулин, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Дарьин («Локомотив»), н. Коваленко («Ак Барс»), з. Сизов («Дизель», ВХЛ, пробный), з. Бокун («Шахтёр», пробный), н. Ларионов («Мора», Швеция-2, пробный), н. Сато («Линкольн», USHl), н. Сергеев («Рулав ОДД», Украина, пробный), н. Кручинин («Сибирь», пробный), н. Воеводин («Нефтяник», ВХЛ), з. Сизов («Дизель», ВХЛ), в. Кульбаков («Динамо» М), н. Ян («Гранд-Рэпидс», АХЛ)
|гт. Немировски, т. Чубаров («Металлург» Мг), т. Озолиньш, в. Мурыгин («Нефтехимик»), з. Турбин («Амур»), з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков («Лада», ВХЛ), н. Жафяров (СКА), н. Чехович («Локомотив»)
|в. Тихомиров, з. Мишарин, з. Марин
|ХК «Сочи»
|в. Мельничук («Орландо», ECHL), з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2), н. Завгородний («Стоктон», АХЛ), н. Абрамов («Куньлунь»), з. Морроу («Барыс»), н. Алтыбармакян («Рокфорд», АХЛ), н. Иванюженков («Витязь»), н. Стальнов («Лада», ВХЛ)
|в. Хелльберг («Сиэтл», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), з. Рундблад («Кярпят», Финляндия), н. Морозов («Вегас», НХЛ), в. Брызгалов («Амур»), н. Мельниченко (СКА), н. Жабреев («Северсталь»), н. Колготин («Зауралье», ВХЛ)
|в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков
|«Северсталь»
|н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Динамо» Мн), з. Луговяк (ЦСКА), н. Петунин («Динамо» М), н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), Н. Жабреев (ХК «Сочи»), н. Луховской («Рубин», ВХЛ, пробный)
|в. Шостак («Динамо» Мн, аренда), з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды), н. Рооба (ЮП, Финляндия), з. Хохлов («Металлург» Мг), н. Няттинен (ХВ-71), н. Чезганов («Адмирал»), н. Кодола («Динамо» М), з. Рогов (ЦСКА), в. Шостак («Динамо» Мн, аренда), з. Гордеев, н. Алексеев («Ак Барс»)
|з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко, н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков, з. Хлыстов, з. Пресс, н. Лишка
|«Динамо» Мн
|в. Шостак («Северсталь», аренда), н. Шалагин (АКМ, ВХЛ), н. Демченко («Юность», Беларусь), н. Горбунов («Шахтёр», Беларусь), з. Лалонд («Эссят», Финляндия), з. И. Сушко («Брест», Беларусь), н. Пинчук («Металлург», Беларусь), н. Козун («Локомотив»), н. Спунер («Автомобилист»), з. Гилмор (ЦСКА), з. Емелин («Авангард»), н. Ильин («Адмирал», пробный), н. Жердев («Мерано», Италия, пробный)
|т. Мезин («Автомобилист»), в. Большаков (АКМ, ВХЛ) н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Торпедо»), з. Ерёменко («Металлург» Мг), з. Линдхольм («Лександ», Швеция), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Северсталь»), в. Рыбар («Спартак»), н. Демков («Спартак»), з. Валиев («Адмирал»), з. Альмквист, н. Бек («Сибирь»), н. Граовац («Витязь»), н. Кемпе, н. Теденбю (ХВ-71), н. Стрёмвалль («Каролина», НХЛ)
|н. Мосалёв, н. Алистров, н. Варфоломеев, н. Буйницкий, з. Дерябин, н. Кузнецов, н. Мартынов, з. Коробов
|«Куньлунь Ред Стар»
|гт. Айрлэнд (сборная Италии)
|н. Абрамов («Сочи»), н. С. Фу («Вегас», НХЛ)
|в. Смит
В Восточной конференции сразу нескольких легионеров в свои ряды пригласил «Барыс». Посмотрим, как они раскроются в Казахстане, удачных примеров за последнее время было много. «Авангард» подписал сильного защитника Яроша. Агент Алёша Пилко в очередной раз доказал, что умеет привозить в КХЛ высококачественных иностранцев. За это можно только поаплодировать.
В «Сибири» теперь будет играть форвард Бек, при этом стороны имеют устную договорённость для возможного продления нынешнего однолетнего контракта. Сразу три легионера приехали в «Салават»: защитник Мёрфи, нападающий Хо-Сэнг и американский форвард с украинскими корнями Хмелевски.
«Трактор» официально лишился защитника Пилута, который перебрался в «Баффало», а в «Амуре» продолжается эпопея с латвийским вратарём Калниньшем. Прилично укрепил свой состав «Адмирал», в том числе сумевший договориться о продлении контракта с чешским защитником Шулаком.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|гт. Знарок, т. Бабенко, т. Бойков (оба — «Витязь»), з. Войнов, н. Шипачёв, н. Галиев (все — «Динамо» М), з. Фазылзянов («Адмирал», окончание аренды), з. Хафизуллин («Салават Юлаев»), н. Семёнов («Авангард»), з. Токранов (СКА), н. Радулов («Даллас», НХЛ), з. Чудинов (без команды, пробный), в. Мифтахов («Тампа», НХЛ)
|гт. Квартальнов, т. И. Горбенко, т. П. Зубов, т. Перов («Спартак»), т. Пелино, в. Бобков («Автомобилист»), з. Барберио («Лозанна», Швейцария), з. Демерс, з. Журавлёв («Колорадо», НХЛ), з. Рукавишников (СКА), н. Фер, н. Коваленко («Торпедо»), з. Кэмпфер («Детройт», НХЛ), н. Линдхольм («Шеллефтео», Швеция), н. Уил («Динамо» М)
|н. Зарипов, н. Лукоянов, н. Дыняк, н. Глухов, з. Аверин
|«Барыс»
|гт. Скабелка, т. Полищук, т. Матушкин, т. Копать, з. Григорьев («Металлург» Мг), з. Грэм («Аугсбург», Германия), з. Сергиенко («Динамо Пардубице», Чехия, пробный), з. Фаткуллин («Нефтяник», ВХЛ, пробный), н. Бракко («Крёфельд», Германия), н. Луис («Техас», АХЛ), н. Максимов (ЦСКА, аренда), н. Михасёнок («Злин», Чехия, пробный), н. Муратов («РоКи», Финляндия-2, пробный), н. Рахманов («Сарыарка», пробный)
|гт. Ю. Михайлис, н. Валк («Автомобилист»), в. Ортио, з. Мартинссон (оба — ХВ-71, Швеция), з. Альсинг («Лександ», Швеция), з. Орехов («Металлург» Мг), н. Мусоров (права в «Спартак»), з. Морроу (ХК «Сочи»), н. Старченко («Спартак»), н. Куник («Кярпят», Финляндия), н. Лилья
|з. Самат Данияр, н. Александров, з. Бекетаев, з. Шалапов, н. Савицкий, н. Сагадеев, н. Асетов, н. Н. Михайлис, н. Вей, в. Шутов, н. Петухов, н. Шестаков
|«Авангард»
|гт. Рябыкин, т. Микульчик, т. Курашёв, в. Ахметов («Сибирь»), з. Белов («Динамо» М), з. Сергеев, з. Угольников, н. Орлов (все — «Омские Крылья», ВХЛ), н. Горшков («Амур»), в. Галимов («Кярпят», Финляндия), з. Беляков («Адмирал»), н. Малыхин («Витязь»), н. Михайлов («Сокол», ВХЛ), н. Буше (свободный агент), н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Круженков, з. Громов (оба — «Спартак»), з. Ярош («Нью-Джерси», НХЛ), н. Бродхёрст (ХИФК, Финляндия)
|гт. Хартли, т. Клутье, з. Готовец, н. Каблуков (оба — «Динамо» М), з. Емелин («Динамо» Мн), н. Косов, н. Прохоркин, н. Комаров (оба — СКА), н. Семёнов («Ак Барс»), в. Грубец («Цюрих», Швейцария), н. Цегларик («Цуг», Швейцария), з. Покка («Ферьестад», Швеция), з. Каски («Лугано», Швейцария), н. Сошников (НХЛ)
|н. Толчинский, н. Холодилин, в. Демченко, з. Давыдов, н. Найт, н. Соколов
|«Автомобилист»
|т. В. Воробьёв, т. Ореховский, н. Хисамутдинов (оба — «Динамо» Р), т. Мезин («Динамо» Мн), н. Валк («Барыс»), н. Ли («Сибирь»), з. Баранцев («Локомотив»), в. Бобков («Ак Барс»), з. Севостьянов («Нефтехимик»), в. Окоряк (ЦСК ВВС, ВХЛ), н. Грымзин («Сарыарка», ВХЛ), н. Обидин («Адмирал»), н. Широков («Спартак»), з. Гареев («Юкурит», Финляндия), з. Эберт («Эребру», Швеция)
|т. Титов, т. Уланов, тв. Власов («Динамо» М), з. Рылов, н. Бочаров («Салават Юлаев»), н. Спунер («Динамо» Мн), н. Шумаков, з. Леонтьев («Нефтехимик», аренда), з. Йокипакка («Ильвес», Финляндия), в. Метсола, н. Аалтонен (оба — «Клотен», Швейцария)
|н. Мэйсек, н. Куликов, н. Макеев, н. Белоусов, н. Кузнецов, з. Зборовский, з. Переляев, з. Фёдоров, н. Голышев, в. Галкин
|«Сибирь»
|т. Кривокрасов («Юкурит», Финляндия), з. Пастухов («Югра», ВХЛ), н. Бутузов («Амур»), н. Основин («Трактор»), в. Костин («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Соловьёв («Витковице», Чехия), з. Чмыхов (ЦСКА), н. Назаревич («Динамо» М), з. Александров (СКА), н. Бек («Динамо» Мн)
|т. Гольц («СКА-Нева»), в. Ахметов («Авангард»), н. Липон, н. Ли («Автомобилист»), з. Бодров, н. Комаров, н. Кручинин («Торпедо»)
|з. Гончаров, в. Красоткин, з. Аланов, з. Ахияров, н. Голубев, н. Дубакин, н. Литовченко, н. Сетдиков, н. Спиридонов, н. Чесалин, н. Шаров, н. Шашков, з. Мёрфи, н. Коротков, з. Морозов
|«Салават Юлаев»
|гт. Козлов, т. Кольцов, в. Ежов («Витязь»), н. Бочаров («Автомобилист»), н. Тимкин (СКА), н. Дроздов («Спартак»), в. Кареев (ТПС, Финляндия), з. Мёрфи («Гранд-Рэпидс», АХЛ), н. Хо-Сэнг («Торонто Марлис», АХЛ), н. Хмелевски («Сан-Хосе», НХЛ)
|гт. Лямся, т. Васильев («Торпедо»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Зубарев, з. Хафизуллин («Ак Барс»), н. Хохряков («Трактор»), н. Тихонов (завершил карьеру)
|в. Брагинский, з. Коледов, н. Кадейкин, н. Кулёмин, н. Пименов, з. Антипин, з. Бирюков, н. Картаев, н. Санников, н. Шмелёв, н. Алалыкин, з. Мухамадуллин
|«Металлург» Мг
|т. Чубаров («Торпедо»), т. Соколов («Амур»), в. Филоненко («Заглембе», Польша), з. Ерёменко («Динамо» Мн), з. Орехов («Барыс»), з. Хохлов («Северсталь»), н. Зиновьев («Тамбов», ВХЛ), в. Паскуале («Локомотив»)
|т. Игнатьев, т. Френч («Ингольштадт», Германия), в. Олкинуора («Детройт», НХЛ), в. Налимов, з. Григорьев («Барыс»), з. Хультстрём («Линчёпинг», Швеция), з. Пашнин (СКА), н. Виделль («Сёдертелье», Швеция), з. Дронов («Аризона», НХЛ, пробный), н. Руденков («Амур»)
|гт. Воробьёв, н. Зернов, н. Коробкин, н. Кошелев, з. Яковлев, з. Земчёнок, з. Минулин, н. Карпов, з. Хабаров, в. Кошечкин, н. Голдобин, н. Майе
|«Нефтехимик»
|з. Леонтьев («Автомобилист», аренда), н. Назаров («Лада», ВХЛ), н. Паршин («Кошице», Словакия), в. Мурыгин («Торпедо»), н. Камара («Динамо Пардубице», Чехия), з. Кашников («Гатино», QMJHL, пробный)
|з. Кнот, з. Клок (оба — «Аризона», НХЛ), н. Хайруллин (СКА), в. Туохимаа («Юкурит», Финляндия)
|в. Судницин, з. Мотыгуллин, н. Гиматов, н. Купцов, н. Д. Попов, в. Шакиров, н. Барсуков, н. Бикмуллин, н. Е. Попов, н. Вихарев, н. Лещенко, н. А. Галимов
|«Трактор»
|н. Хохряков («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (СКА), в. Проскуряков («Лада», ВХЛ, пробный), н. Котляревский («Металлург» Нк, ВХЛ, пробный), з. Воробьёв («Краковия», Польша), в. Устименко («Лихай Вэлли», АХЛ), н. Яппаров («Югра», ВХЛ, пробный)
|в. Вилл, н. Гика, н. Седлак (все — «Динамо Пардубице», Чехия), н. Основин («Сибирь»), н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ), з. Пилут («Баффало», НХЛ)
|гт. Гатиятулин, з. Блажиевский, з. Исаев, з. Карпухин, н. Калинин, н. Фатеев, н. Шабанов, н. Тертышный
|«Амур»
|гт. Епанчинцев, н. Антипов (оба — «Югра», ВХЛ), з. Минаев («Ростов», ВХЛ), з. Дервук («Звезда», ВХЛ), з. Р. Педан («Витковице», Чехия), н. Слепец («Кярпят», Финляндия), н. Грецкий («Неман», Беларусь, пробный), н. Николишин («Ильвес», Финляндия), з. Батыршин (ХК «Рязань», ВХЛ), з. Турбин («Торпедо»), н. Перескоков («Кошице», Словакия), в. Брызгалов (ХК «Сочи»), н. Руденков («Металлург» Мг), в. Калниньш («Таппара», Финляндия), н. Оксентюк («Айдахо», ECHL)
|гт. Кравец, т. Соколов («Металлург» Мг), н. Архипов, н. Любимов (оба — «Спартак»), з. Пивцакин (ХК «Сочи»), з. Бычков («Локомотив», окончание аренды), н. Бутузов («Сибирь»), н. Горшков («Авангард»), н. Шашков, н. Зырянов («Адмирал»), з. Волгин («Витязь»)
|в. Аликин, н. Гиздатуллин, з. Гопиенко, н. Барулин, з. Балдаев, н. Коротких, з. Корягин, н. Шаров
|«Адмирал»
|т. Банада, т. Кадейкин, н. Чезганов («Северсталь»), н. Железнов («Рубин», ВХЛ, пробный), н. Зырянов («Амур»), з. Ибатуллин («Металлург» Нк, пробный), н. Беляев («Локомотив», аренда), н. Берлёв («Крёфельд», Германия), н. Гребенщиков («Вестерос», Швеция-2), н. Иванов, н. Хлопотов (оба — «Рубин», ВХЛ, пробные), н. Криштоф («Комета», Чехия), з. Лисовец («Витязь»), н. Червены («Кярпят», Финляндия), з. Уильямс («Белвилл Сенаторз», АХЛ), н. Елисеев («Динамо» Р), з. Валиев («Динамо» Мн), в. Хомченко (АИК, Швеция)
|з. Фазылзянов («Ак Барс», завершение аренды), з. Беляков («Авангард»), н. Обидин («Автомобилист»), з. Ермаков («Южный Урал», ВХЛ)
|н. Шевченко, в. Цыба, н. Абдуллаев, н. Овечкин, з. Колокольцев, з. Билый, з. Паливко, з. Ивашинников, в. Лазушин, н. Верба, з. Метальников, н. Гареев, з. Шулак
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