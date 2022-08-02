Президент КХЛ ответил на вопрос о задолженностях клубов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о задолженностях клубов лиги. Также он ответил на вопрос о приобретении клубами экипировки. Покупка формы стала проблемой после начала февральских событий и введения санкций.
«Задолженности есть у московского «Динамо», но не по зарплате, а по бонусам. Динамовцы подписали договоры с игроками по отсрочке выплат, и мы надеемся, что в ближайшее время они эту задолженность закроют. Мы понимаем их сложную ситуацию — основной спонсор под санкциями. И игроки, и их агенты тоже понимают ситуацию, поэтому мы думаем, что «Динамо» в срок погасит долги.
Есть ещё небольшие проблемы у некоторых клубов, но они технические и связаны с отъездом иностранных игроков. Но это точечные небольшие долги, и над этим и клубы, и лига работают.
Проблемы с экипировкой? Такие проблемы до сих пор есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась. Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то с клюшками, у кого-то — со шлемами», — цитирует Морозова ТАСС.
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