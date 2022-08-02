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Ротенберг подвёл итоги первого сбора СКА

Ротенберг подвёл итоги первого сбора СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что команда завершила первый сбор перед стартом нового сезона. Он подвёл итоги работы на сборе.

«Завершили первый сбор – в Новогорске провели два ударных микроцикла, усиленно работали над физикой, закладывали базу на предстоящий сезон с интенсивным календарём.

Успели потренироваться и на льду, попробовали некоторые сочетания на двусторонке. Все хорошо отработали, порадовали и молодые игроки, которые с ходу включились.

Впереди первый турнир — отправляемся в Сочи. Будем смотреть в деле всех новичков, пробовать разные связки. Особенно внимательно будем следить за молодёжью, которая сыграет в составе сборной. Турнир в Сочи – шанс проявить себя для каждого», — написал Ротенберг у себя в телеграм-канале.

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