Ротенберг подвёл итоги первого сбора СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что команда завершила первый сбор перед стартом нового сезона. Он подвёл итоги работы на сборе.



«Завершили первый сбор – в Новогорске провели два ударных микроцикла, усиленно работали над физикой, закладывали базу на предстоящий сезон с интенсивным календарём.



Успели потренироваться и на льду, попробовали некоторые сочетания на двусторонке. Все хорошо отработали, порадовали и молодые игроки, которые с ходу включились.



Впереди первый турнир — отправляемся в Сочи. Будем смотреть в деле всех новичков, пробовать разные связки. Особенно внимательно будем следить за молодёжью, которая сыграет в составе сборной. Турнир в Сочи – шанс проявить себя для каждого», — написал Ротенберг у себя в телеграм-канале.