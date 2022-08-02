СКА сыграет все предсезонные матчи в юбилейной ретроформе

Пресс-служба СКА сообщила, что команда проведёт все предсезонные матчи в особой форме, которая была создана на основе свитеров ленинградской команды, выигравшей в 1987 году бронзовые медали чемпионата страны. В честь 35-летнего юбилея бронзового успеха СКА было решено провести матчи в ретроформе.

«Эта ретроформа была разработана к 75-летнему юбилею, который СКА отметил в декабре прошлого года. Тогда петербуржцы сыграли восемь домашних матчей в синем комплекте специальной формы. Акция получила положительный отклик как со стороны болельщиков, так и от самих игроков. Поэтому был разработан второй комплект ретроформы в белом цвете для гостевых матчей и принято решение провести все предсезонные игры в 2022 году в альтернативных джерси», — говорится в сообщении.



Первый матч предсезонки СКА проведёт 3 августа. В этот день на турнире в Сочи армейцы сыграют с минским «Динамо».