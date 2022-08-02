Морозов ответил на вопрос о возможном появлении в КХЛ клуба из ОАЭ
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига поддерживает связь с зарубежными партнёрами, несмотря на политические события. При этом функционер отметил, что в лиге не отказались от идеи приглашения клуба из ОАЭ.
«С кем-то из зарубежных партнёров мы поддерживаем связь, общаемся, например, с нашими международными телевещателями. По спортивной части есть клубы и страны, которые идут с нами на контакт. С клубами, заинтересованными войти в КХЛ, мы остаёмся на связи.
Не оставляем ли надежду на появление клуба из ОАЭ? Не оставляем, работаем в этом направлении, общаемся. Сейчас в Эмиратах все в профильном министерстве в отпусках, но мы планируем встретиться в начале сентября», – цитирует Морозова ТАСС.
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