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Гендиректор «Трактора»: мы с Бэйленом приняли оптимальное на сегодняшний день решение

Гендиректор «Трактора»: мы с Бэйленом приняли оптимальное на сегодняшний день решение
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал ситуацию с уходом защитника Ника Бэйлена. Ранее стало известно, что легионер покинул челябинский клуб.

«В сложившейся ситуации мы совместно с игроком приняли оптимальное на сегодняшний день решение. Ник Бэйлен, насколько мне известно, заключил договор с немецким клубом «Кёльн», в составе которого намеревается провести весь следующий сезон. Права на Бэйлена по нашей с ним договорённости закреплены за «Трактором» в течение трёх лет.

Можем ли обменять права в другой клуб? Согласно регламенту лиги, можно обменивать. В дальнейшем мы будем действовать исходя из интересов клуба», — сказал Савин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате».

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