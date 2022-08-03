Хуснутдинов рассказал, как воспринял назначение капитаном СКА

Форвард СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира в Сочи над минским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 4:1. Также он рассказал об ощущениях от капитанской роли в команде.



«Влетело ли Никишину за косяки? Сегодня все прилично ошибались. Первая игра после сбора в Новогорске.



Сегодня пришёл, увидел майку с буквой. До этого разговаривали, что могут меня сделать капитаном. Назначал тренерский штаб. Кетов ничего не сказал. Немного посмеялись, он нормально воспринял, спасибо ему большое.



Быть капитаном в сезоне? Одно другому не мешает, я себя комфортно чувствую. Ребята помогают, подсказывают, одно другому не мешает. С ребятами всё отлично, коллектив здоровский. Все друг с другом общаются, с этим вопросов нет. Это радует», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.