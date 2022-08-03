Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче предсезонного турнира в «Сочи». «Адмирал» на старте турнира обыграл «Сочи» со счётом 4:2.



«Сыграли хороший матч в плане организации. Нанесли много бросков, совершили много правильных действий, команда показала неплохой хоккей. Порадовали легионеры. Идёт пошаговая подготовка к сезону.



Я на задачи на сезон не обращаю внимания, у меня своя планка требований. Поживём – увидим. Дотягивают, значит, будет какой-то результат. Я на задачи не отвлекаюсь. Готовимся пошагово, от тренировки к тренировке, от игры к игре, направляем ребят», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).