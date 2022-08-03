Главный тренер «Адмирала» рассказал, как в клубе подбирали легионеров

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о кадровой политике клуба в отношении легионеров. По словам специалиста, каждого легионера внимательно просматривали.



«Криштофа приглашали как всех. Переговорили, я ему лично позвонил, пообщались. Он был не против ехать играть в Россию. Мы смотрели за ним на чемпионате мира. Старались тщательно подойти к выбору легионеров. Либор с прошлого сезона остался, по нему было всё понятно. Остальных легионеров, можно сказать, под микроскопом рассматривали, очень много матчей их смотрели.



Нам надо заполнять вакансии игроками. Лишь бы кого я брать не хочу. Поэтому и заполнили полную вакансию легионеров. Если бы для «Адмирала» на рынке было достаточно российских игроков, я бы сделал больший упор на россиян. Но до нас не всегда доходит очередь. Мы строим команду, мне без разницы, легионеры или россияне. Строим команду, которая будет радовать дальневосточных болельщиков, показывать содержательный красивый хоккей и давать результат. Я не делю игроков вообще», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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