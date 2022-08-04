Филатов: заменили вратаря, потому что после пяти бросков он пропустил три гола

Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал поражение команды от минского «Динамо».

«Мы были хороши в игре с шайбой, к сожалению, не забили моменты. Соперник опытнее, что тут говорить, они сделали после первого периода правильные выводы. Если бы не сделали, мы бы продолжали их переигрывать. Но они поломали нам игру, нам не хватило опыта, чтобы не надломиться и не среагировать на провокации. Опытный тренерский штаб, опытная команда, мы, к сожалению, уступили. Не надо удаляться в зоне атаки.

Заменили вратаря, потому что после пяти бросков он пропустил три гола. Один не засчитали, но это говорит о том, что он был не готов сегодня играть», – передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.