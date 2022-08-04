Р. Ротенберг сообщил о возможном сроке возвращения Мичкова после травмы

Главный тренер санкт-петербургского СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал повреждение молодого нападающего клуба Матвея Мичкова, которое он получил, играя за сборную России до 25 лет во время матча турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open с минским «Динамо» (3:5).



«Деталей не знаю, но, возможно, Мичков выбыл на два месяца», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, во втором периоде встречи защитник минского «Динамо» Алексей Емелин применил мощный силовой приём против форварда и капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода 17-летнему форварду потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.