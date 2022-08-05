Стали известны сроки восстановления Мичкова после повреждения в игре за сборную России U25

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила информацию, касающуюся повреждения нападающего сборной России U25 и санкт-петербургского СКА Матвея Мичкова.



«Нападающий Матвей Мичков покидает расположение сборной России U25 в связи с повреждением, полученным в матче с минским «Динамо». Форвард пропустит две недели, плюс несколько дней уйдёт на восстановление.



Планируется, что Мичков примет участие в Кубке губернатора Тульской области в составе СКА-1946 — турнир пройдёт с 22 по 26 августа в Туле», — говорится в сообщении.



Напомним, во втором периоде встречи с минским «Динамо», которая завершилась победой белорусской команды (5:3), защитник Алексей Емелин применил силовой приём против капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. 17-летнему форварду после эпизода потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.