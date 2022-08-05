Разин подвёл итоги предсезонного матча «Северстали» с «Витязем»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат предсезонного матча с «Витязем». Он закончился победой соперника со счётом 4:3 ОТ.
«Летняя, сумбурная игра. Лёд не лучшего качества, но он был для всех одинаков. У нас свои задачи: мы дали кому-то отдохнуть, кто-то играл первую игру. Предсезонка продолжается. Игры для того, чтобы посмотреть, как ребята воспринимают требования тренерского штаба, исправить ошибки. Без них никуда. Поработали над большинством и над меньшинством.
Ближайшие планы команды? Завтра полноценный рабочий день – тренировка и утром, и вечером. На этом заканчивается ещё один микроцикл. Потом будет один полноценный выходной. Затем полувыходной — перелёт в Уфу. Там день тренировки и три игры по плану», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».
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