Арзамасцев прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Захар Арзамасцев прокомментировал переход в московский клуб. Хоккеист признался, что репутация московского клуба сыграла роль в переходе.



«Конечно, «Спартак» — это команда с историей. И, само собой, болельщики — первое, что бросается в глаза, когда играешь против этой команды. Представлять «Спартак» — большая честь. Нужно оправдывать доверие всех, кто поддерживает этот клуб по всей России.



Долго я не раздумывал над переходом в «Спартак», спасибо за это предложение руководству клуба. Считаю, что здесь отличная команда, а тренерский штаб поможет ребятам играть в хороший хоккей и побеждать», — приводит слова Арзамасцева пресс-служба «Спартака».

Прошлый сезон Арзамасцев начинал в Континентальной хоккейной лиге, проведя 17 встреч за екатеринбургский «Автомобилист». Затем россиянин перешёл в «Рытиржи» из Кладно, которые выступают в чемпионате Чехии, и сыграл там 21 матч. Всего в КХЛ защитник принял участие в 642 встречах, в которых забросил 47 шайб и отдал 90 результативных передач, суммарно набрав 137 очков.