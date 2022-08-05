Арзамасцев прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Захар Арзамасцев прокомментировал переход в московский клуб. Хоккеист признался, что репутация московского клуба сыграла роль в переходе.
«Конечно, «Спартак» — это команда с историей. И, само собой, болельщики — первое, что бросается в глаза, когда играешь против этой команды. Представлять «Спартак» — большая честь. Нужно оправдывать доверие всех, кто поддерживает этот клуб по всей России.
Долго я не раздумывал над переходом в «Спартак», спасибо за это предложение руководству клуба. Считаю, что здесь отличная команда, а тренерский штаб поможет ребятам играть в хороший хоккей и побеждать», — приводит слова Арзамасцева пресс-служба «Спартака».
Прошлый сезон Арзамасцев начинал в Континентальной хоккейной лиге, проведя 17 встреч за екатеринбургский «Автомобилист». Затем россиянин перешёл в «Рытиржи» из Кладно, которые выступают в чемпионате Чехии, и сыграл там 21 матч. Всего в КХЛ защитник принял участие в 642 встречах, в которых забросил 47 шайб и отдал 90 результативных передач, суммарно набрав 137 очков.
- 5 августа 2022
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
-
14:43
-
13:50
-
13:14
-
12:49
-
12:38
-
11:55
-
11:04
-
10:32
-
09:49
-
09:22
-
08:50
-
08:22
-
07:11
-
07:00
-
06:40
-
06:26
-
06:19
-
06:11