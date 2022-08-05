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Арзамасцев: Ягр ничем не удивил — простой мужик, на равных со всеми

Арзамасцев: Ягр ничем не удивил — простой мужик, на равных со всеми
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Новичок «Спартака» Захар Арзамасцев рассказал о впечатлениях от совместной игры с легендарным чехом Яромиром Ягром. Ранее они вместе выступали за «Кладно» в чемпионате Чехии.

«Ни капли не пожалел о том, что поехал в Чехию, – много позитивных впечатлений, увидел, как там играют в хоккей. Очень хороший опыт, хоть и зацепил там всего 15–20 матчей. И ведь со мной в команде играл не только Яромир Ягр, но и Томаш Плеканец – ещё одна легенда чешского хоккея. Здорово было находиться вместе с ними на одном льду и в раздевалке. Не скажу, что Ягр чем-то удивил, — простой мужик, на равных со всеми. Разве что тренировался по своей индивидуальной программе», — цитирует Арзамасцева пресс-служба московского «Спартака».

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