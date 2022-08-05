Мишарин: сезон однозначно будет тяжелее

Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ. Он признался, что ожидает более тяжёлую кампанию, учитывая особенности календаря. Из-за отстранения сборной России от международных соревнований пауз в календаре будет меньше.



«Сезон однозначно будет тяжелее. Прибавилось игр, убрали паузы на Евротур. Больше матчей, меньше времени на восстановление. Постоянные паузы на Евротур, если честно, мешали. Четыре раза за сезон по полторы недели только тренироваться – не самый оптимальный график.



Если этот сезон пройдёт нормально, то можно ещё и игр добавить, и российских команд. Чем больше матчей, тем интереснее и для команд, и для болельщиков, а значит, и для лиги», — приводит слова Мишарина пресс-служба КХЛ.

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