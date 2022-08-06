Вудкфрот: пока нельзя утверждать, что Емелин будет капитаном минского «Динамо» в сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопрос о возможном капитанстве защитника Алексея Емелина.
«Был хороший старт игры, обе команды демонстрировали быстрый хоккей до того, как мы совершили ошибку и пропустили первый гол. Второй период был достаточно равным, но мы ошиблись при игре в меньшинстве. Хочу отметить, что все голы «Авангарда» – это наши ошибки. Мы навредили сами себе. Сегодня посмотрим весь матч, рассмотрим все ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем. Есть моменты, которые мы хотим полностью исключить до начала сезона.
Что касается капитанства Емелина, то пока идёт предсезонная подготовка и мы ещё ищем человека на эту роль, смотрим варианты. Пока нельзя утверждать, что Емелин будет капитаном в сезоне.
Мне нравятся как играют Колосов и Шостак. Пропущенные шайбы – во многом это результат командных ошибок. Сейчас мы не рассматриваем вариант с приглашением иностранного голкипера.
Даниил Ильин находится на просмотровом контракте и пока рано говорить, останется ли он в команде в дальнейшем. У нас ещё есть впереди предсезонные матчи, где он получит свои шансы. Сейчас он здорово работает и хорошо проявляет себя», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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