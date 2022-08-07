«Сент-Луис» готов обменять Тарасенко, если получит взамен форварда уровня топ-6
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«Сент-Луис Блюз» готов рассмотреть вариант обмена российского нападающего клуба Владимира Тарасенко, сообщает журналист Дэн Розен.
Отмечается, что в результате обмена «блюзмены» хотят получить форварда уровня первого-второго звена. Контракт 30-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2023 года, по нему Тарасенко зарабатывает $ 7,5 млн.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 75 матчах, заработав 82 (34+48) балла при полезности «+7». Также на счету Тарасенко 12 игр в Кубке Стэнли — 2022, где он набрал 9 (6+3) баллов при показателе полезности «-2».
Напомним, российский форвард был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года в первом раунде под общим 16-м номером.
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