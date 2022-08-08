Грицюк: победный буллит на Олимпиаде пересматривал пятьсот тысяч миллионов раз

Российский нападающий «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк рассказал о значимости для него победного буллита в полуфинале Олимпийских игр 2022 года. Тогда сборная России прошла шведов, победив со счётом 2:1.
«Пятьсот тысяч миллионов раз. Даже нарезку сделал под музыку и выставил в соцсетях. Потому что она прямо на всплеске эмоций. Это и медийность, и просто чтобы на память мне осталось.
Алексей Юрьевич Жамнов мне сказал: «Гриц, иди, попробуй». Я не ожидал, что меня выпустят. До последнего момента ждал, что мы выиграем. Ванька Федотов там здорово играл, молодец. Мы тогда били вторыми, после шведов. Получалось, что мой буллит мог решить всё. Я думал: мне дали шанс, забиваю — выиграли, не забиваю — продолжаем. Не было такого давления, как на Егора Яковлева, которому обязательно забивать надо было, иначе мы бы проиграли. Про Яковлева не зря говорят, что у него железные нервы.
У меня на буллитах была своя фишка, которую я много в КХЛ тренировал. Когда Гусь буллит бил, я следил за их вратарем Юханссоном, что он делает. Бросил, и шайба попала в штангу. Повезло, что она в ворота отскочила, а не обратно», – приводит слова Грицюка «Матч ТВ».
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