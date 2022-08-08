Тамбиев — о поражении «Адмирала» в матче с «Динамо»: без голов не бывает побед

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча предсезонного турнира в Сочи с минским «Динамо». Клуб из Беларуси одержал победу со счётом 2:0.
«Говорить о матче нечего. Без голов побед не бывает. Минск сделал на один бросок больше. Этот бросок и предрешил исход матча. Равная игра была, но без голов… Могли сыграть 0:0… Всё-таки «Динамо» было ближе к победе, поострее в атаке действовали. Создавали моменты, но не забили.
Не сказалось ли, что было два матча за два дня? Уже говорил — расписание было известно заранее. Это всё оправдания. Не ищите оправдания, ищите решения. Все были в равных условиях. В сезоне будет 68 игр, и некоторые из них не будут на лёгкости и свежести. Наоборот, хорошо, что играли сегодня первыми. Сегодня посмотрел, как парни переступают через себя, ищут в себе силы, как они действуют, когда ноги уже не слушаются», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».
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