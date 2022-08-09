Капитан «Салавата» Григорий Панин высказался о своём отношении к благотворительности

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал своё отношение к благотворительной деятельности.



«Как сам отношусь к благотворительности? Это самый сложный вопрос, что ты мне сегодня задал. То, что сделали Панара и Король, собрали всех пацанов – очень круто к этому отношусь. Именно к таким мероприятиям я очень классно отношусь, и здорово, что это вообще делается. Сам планирую для детей зимой провести подобное мероприятие. Не я один, а мы вместе с Егором Яковлевым хотим провести, потому что в прошлом году у нас не получилось. Но я знаю и другую сторону этой медали.



Есть понимание, как совместить хоккей и добрые дела, как правильно всё это позиционировать, чтобы люди шли в проверенные фонды, не стеснялись афишировать свою помощь? Я могу только повторить, что сам только «за» такие мероприятия. Лично я всю эту движуху поддерживаю, буду стараться сам принимать в них участие и помогать с их организацией. Вполне возможно, буду агитировать заниматься этим своих друзей и знакомых. Знаешь, необязательно трубить о благих делах на всю округу, но если это масштабное мероприятие, то, конечно, ему нужно дать соответствующее масштабное освещение.



Если это возможно сделать лично, то, конечно, почему нет, если звёзды из спорта, шоу-бизнеса и других индустрий будут сами продвигать такой праздник?! Но если ты кому-то помогаешь как частное, а не публичное лицо, то совсем не обязательно на каждом углу рассказывать об этом: «А я вот туда-сюда…». Делаешь – делаешь, молодец.



Есть пример Вани Ткаченко, царствие ему небесное, он поступал именно так, надеюсь, он в лучшем мире, чем мы сейчас находимся. Он был и есть умница и красавчик, навсегда в наших сердцах… Побольше бы таких людей, на самом деле», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.



Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»: