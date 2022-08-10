«Попытка заработать политические очки». Форвард СКА Яшкин ответил на резкую критику Гашека

Нападающий СКА и сборной Чехии Дмитрий Яшкин ответил на критику легендарного голкипера Доминика Гашека, который резко негативно встретил решение форварда. Он также прокомментировал ситуацию с другими чехами, выступающими в КХЛ.



«Оказывалось ли какое-то давление, звонили ли журналисты? Нет, вы первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию. У каждого человека есть своя голова и, может быть, своё мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чём именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, которые собрались играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану, — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.



Не хочу ли сказать что-нибудь в ответ Гашеку? Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеётся). Глава чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист? Со мной он не общался. Но я думаю, что идёт личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента федерации, а Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки», — приводит слова Яшкина «Спорт-экспресс».



Напомним, в июле чешский форвард был обменян из московского «Динамо» в СКА, с которым он заключил соглашение на один год. Легендарный бывший вратарь Гашек раскритиковал Яшкина, заявив, что чешским хоккеистам необходимо запретить играть в России на законодательном уровне.

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