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Овечкин с женой сходил в русскую баню. Видео

Овечкин с женой сходил в русскую баню. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает активный отдых в ходе межсезонья Национальной хоккейной лиги. На этот раз 36-летний форвард «столичных» с женой Анастасией Шубской посетил русскую баню. Видео с отдыхом супруга Овечкина выложила в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Овечкин — обладатель Кубка Стэнли — 2018. Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, при этом трижды став обладателем приза самому ценному игроку регулярки.

В прошедшем сезоне «Вашингтон» вышел в плей-офф, где в первом раунде Кубка Стэнли проиграл в серии с «Флоридой Пантерз» (2-4). Овечкин с 780 голами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

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