Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: это была мечта детства и важный момент для меня

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0, 36-летний хоккеист стал автором первого гола во встрече.



«Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьёзную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент. Я увлечён футболом, сделал паспорт болельщика.



Камила Валиева? Она – герой. Простая девчонка. На неё было такое давление. Мы за неё болеем всем сердцем, как и вся Россия», – приводит слова Овечкина телеканал „Матч“.



Напомним, в эти дни проходит Кубок Овечкина, организованный хоккеистом. Сегодня, 13 августа, состоится финал турнира.