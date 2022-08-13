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Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: это была мечта детства и важный момент для меня

Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: это была мечта детства и важный момент для меня
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0, 36-летний хоккеист стал автором первого гола во встрече.

«Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьёзную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент. Я увлечён футболом, сделал паспорт болельщика.

Камила Валиева? Она – герой. Простая девчонка. На неё было такое давление. Мы за неё болеем всем сердцем, как и вся Россия», – приводит слова Овечкина телеканал „Матч“.

Напомним, в эти дни проходит Кубок Овечкина, организованный хоккеистом. Сегодня, 13 августа, состоится финал турнира.

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