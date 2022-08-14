«Ак Барс» выступил с заявлением в связи с высказываниями Сергачёва
Поделиться
Пресс-служба «Ак Барса» разъяснила ситуацию с защитником «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым. Ранее хоккеист выразил недовольство, что его указали одним из спикеров TANECO форума. Спортсмен заявил, что не давал согласие на участие в конференции о спортивном маркетинге.
Также спортсмен заявил, что пиар «Ак Барса» является «зашкваром». Кроме того, Сергачёв призвал уволить пиарщиков «Ак Барса».
В дальнейшем Сергачёв написал в соцсетях, что организаторы форума «разобрались в недоразумении». Но в дальнейшем этот пост был удалён.
«Ак Барс» и Михаил Сергачёв вели переговоры через сломанный телефон. У клуба нет претензий к игроку. Резкие высказывания — эмоции», — говорится в заявлении казанцев.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:19
-
13:41
-
12:52
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
Партнерский контент