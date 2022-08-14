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«Ак Барс» выступил с заявлением в связи с высказываниями Сергачёва

«Ак Барс» выступил с заявлением в связи с высказываниями Сергачёва
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Пресс-служба «Ак Барса» разъяснила ситуацию с защитником «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым. Ранее хоккеист выразил недовольство, что его указали одним из спикеров TANECO форума. Спортсмен заявил, что не давал согласие на участие в конференции о спортивном маркетинге.

Также спортсмен заявил, что пиар «Ак Барса» является «зашкваром». Кроме того, Сергачёв призвал уволить пиарщиков «Ак Барса».

В дальнейшем Сергачёв написал в соцсетях, что организаторы форума «разобрались в недоразумении». Но в дальнейшем этот пост был удалён.

«Ак Барс» и Михаил Сергачёв вели переговоры через сломанный телефон. У клуба нет претензий к игроку. Резкие высказывания — эмоции», — говорится в заявлении казанцев.

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