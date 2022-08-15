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«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче с 11 голами

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче с 11 голами
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Только что в Москве на арене «Лужники» завершился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 7:4 (0:0, 3:1, 4:3).

В первом периоде команды не смогли отличиться, однако уже во втором забросили четыре шайбы на двоих. На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт в матче, на 26-й забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт 3:0. За 39 секунд до конца периода Илья Талалуев отыграл одну шайбу москвичей.

На 41-й минуте Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», а потом дважды голами отметился «Ак Барс». Сначала забил Александр Бурмистров на 50-й минуте, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.

На 56-й минуте Дмитрий Архипов сократил отставание в счёте, на 57-й Злодеев оформил дубль. На 60-й минуте броском в пустые ворота Кагарлицкий оформил хет-трик.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2022, понедельник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв) – 23:46 (5x4)   0:2 Лямкин (Дыняк) – 25:01 (5x5)   0:3 Глухов (Бурмистров) – 28:10 (5x5)   1:3 Талалуев (Чебыкин, Свечков) – 39:21 (5x4)   1:4 А. Радулов (Кагарлицкий, Хафизуллин) – 40:41 (5x5)   2:4 Злодеев (Точилкин) – 42:27 (5x5)   2:5 Бурмистров – 49:46 (4x4)   2:6 Кагарлицкий (Панюков, Шипачёв) – 51:32 (5x4)   3:6 Архипов (Свечков) – 55:30 (5x5)   4:6 Злодеев (Хайруллин) – 56:27 (5x5)   4:7 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 59:36 (en)
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