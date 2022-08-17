Заварухин: много ненужных удалений в зоне атаки — будем над этим работать

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2).



«Хорошо ребята играли третий период, до конца бились и имели возможности, чтобы забить. Где-то здорово вратарь соперника сыграл. Что касается начала матча, то вроде были неплохие моменты, но пропустили эти контратаки, которые и повлияли на результат. Одна контратака при игре 4 на 5, другая – 5 на 5. Но идём дальше, работаем. Будем сейчас больше уделять внимания игре в неравных составах и подтягивать игровую дисциплину. У нас много ненужных удалений в зоне атаки – будем над этим работать.



Посмотрю видео, чтобы составить впечатление об игре Эберта. Вроде пока картины не портил. Понятно, что он ещё не в идеальных кондициях, не на 100 процентов. Через игру, надеюсь, войдёт. И будет хороший помощник команде – тот, каким мы и видели его, за что мы его и выбрали. Он полностью подходил нам по всем критериям.



Мы пришли к такому мнению, чтобы ребята сами перед сезоном выбрали капитана. Пока же даём каждому из ребят побыть в этой роли, почувствовать себя в роли лидера», — цитирует Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Новость по теме Ник Эберт: я ещё не набрал лучшую форму, но через пару игр буду готов на сто процентов