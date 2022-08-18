«Заключили договор с крупным агентством». КХЛ на следующей неделе объявит телевещателей
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Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, когда лига назовёт телевещателей на следующий сезон.
«В начале следующей недели мы объявим о телевещателях, с которыми договорились и расскажем, как будет организован показ матчей КХЛ в следующем сезоне.
На сегодня те договоры, которые были с иностранными телевещателями, прекратили свои действия. От самих телевещателей мы получаем информацию, что наш продукт им интересен. Но ввиду политического давления они опасаются это делать. Сейчас мы заключили договор с одним крупным агентством о продаже прав. Позже об этом объявим», – передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, сезон-2022/2023 КХЛ стартует 1 сентября.
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