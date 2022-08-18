Президент КХЛ: популярность хоккея в Китае растёт, это будет большой рынок
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с китайским «Куньлунь Ред Стар».
«Что касается «Куньлуня», то китайские коллеги почувствовали, что популярность хоккея в Китае растёт. Все понимают, что они начинают год в Мытищах. Они хотят и ждут, чтобы переехать к себе играть. Когда они вернутся в Китай, для нас это будет большой рынок. Это увеличит карту КХЛ.
Последние сезоны у «Куньлуня» была подготовка к Олимпиаде. Сейчас поменялся тренер, уже с другими задачами. Им надо работать со своими болельщиками, привлекать людей на стадион. А в селекцию клуба мы не имеем права влезать. У каждого своё мнение: есть эксперты, журналисты, руководители», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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